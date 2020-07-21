حركة النهضة التونسية تلوح بالفوضى إذا استبعدت الحركة من الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

تونس - الخليج 365

لوحت حركة النهضة التونسية، بالفوضى في تونس إذا استبعدت الحركة من الحكومة.



Advertisements

ووفق قناة العربية، فإن حزب الغنوشي هدد، قائلا لا استقرار في تونس اذا استبعدت النهضة من الحكومة.

من جانبها، ذكرت الداخلية التونسية أنها تقف على مسافة واحدة من مكونات المشهد السياسي.