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حركة النهضة التونسية تلوح بالفوضى إذا استبعدت الحركة من الحكومة

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تونس - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

حركة النهضة التونسية تلوح بالفوضى إذا استبعدت الحركة من الحكومة

تونس - الخليج 365

لوحت حركة النهضة التونسية، بالفوضى في تونس إذا استبعدت الحركة من الحكومة.

 

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ووفق قناة العربية، فإن حزب الغنوشي هدد، قائلا  لا استقرار في تونس اذا استبعدت النهضة من الحكومة.

 

من جانبها، ذكرت الداخلية التونسية أنها تقف على مسافة واحدة من مكونات المشهد السياسي.

 

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