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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حركة النهضة التونسية تلوح بالفوضى إذا استبعدت الحركة من الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
تونس - الخليج 365
لوحت حركة النهضة التونسية، بالفوضى في تونس إذا استبعدت الحركة من الحكومة.
ووفق قناة العربية، فإن حزب الغنوشي هدد، قائلا لا استقرار في تونس اذا استبعدت النهضة من الحكومة.
من جانبها، ذكرت الداخلية التونسية أنها تقف على مسافة واحدة من مكونات المشهد السياسي.
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