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الرئيس الامريكي وماكرون يبحثان خفض التصعيد في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

الرئيس الامريكي وماكرون يبحثان خفض التصعيد في ليبيا

متابعات_ الخليج 365

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، سبل تهدئة الوضع وخفض التصعيد في ليبيا.

 

وقال البيان، في بيان له، إن الصراع في ليبيا بين قوات حكومة الوفاق في طرابلس وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "قد تفاقم بدخول قوى أجنبية وأسلحة".

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وتشهد الأوضاع في ليبيا تسارعا خلال الساعات الأخيرة تنذر بتصيعد عسكري، وسط استمرار استعانة حكومة الوفاق بقوات ومرتزقة أجانب جلبتهم تركيا، وإعلان الجيش الليبي إعادة تشكيلاته وتموضعه استعدادا للمواجهات المتوقعة مع قوات الوفاق المدعومة من تركيا.

 

ووافق مجلس النواب المصري، الإثنين، بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.

 

وقال البرلمان في بيان له، إن هذه القوات تهدف للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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