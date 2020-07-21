شكرا لقرائتكم واشنطن تتهم قراصنة صينيين بسرقة بحوث عن لقاح لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، توجيه اتهام إلى صينيين اثنين بشن سلسلة هجمات إلكترونية، خصوصا على شركات تجري أبحاثا للتوصل إلى لقاح ضد وباء كوفيد-19.

وقال جون ديمرز المكلف قضايا الأمن القومي في الوزارة في مؤتمر صحافي، إن "هذين القرصانين كانا يعملان مع وزارة أمن الدولة الصينية"، مضيفا أنهما استهدفا أيضا "منظمات غير حكومية ورجال دين وناشطين دفاعا عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ".