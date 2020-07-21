شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم البرلمان: الحكومة نجحت فى اختبار امتحانات الثانوية والجامعات وسط كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الامتحانات سواء للثانوية العامة والتى انتهت اليوم، وللفرق النهائية بالجامعات، وتتبع إجراء الاختبارات العملية لطلاب الكليات العلمية، والتى ستجرى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الدولة قامت بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا بنسبة 100% سواء فى امتحانات الثانوية العامة أو فى الجامعات والأمر بعد ذلك كان بيد الله.

واعتبر أن موسم امتحانات الثانوية العامة نجح بامتياز رغم رهان البعض على فشله، والإصابات بكورونا وصلت لنسبة تكاد تكون منعدمة وكانت ضعيفة بين المعلمين والطلبة، كما أنه مر دون مشاكل غير مألوفة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تخوف كبير من امتحانات الجامعات، خاصة أن درجة استجابة الطلبة للالتزام بالتعليمات جاءت متجاوبة لما لديهم من قدرة وحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية .

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وأشار إلى أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة امتحانات الجامعات والإعداد للعام الدراسى الجديد 2020/2021، فى ظل جائحة كورونا وسيتم مطالبة الأمانة العامة باستمرار انعقاد اللجنة وعدم وجود إجازة برلمانية للجنة لحين بداية العام الدراسى الجديد.

يذكر أنه تنتهى اليوم الثلاثاء، امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات، وهم قرابة 103 آلاف من الطلاب يؤدون امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، على مستوى الجمهورية فى عدة لجان سير.

وكانت قد وضعت الجامعات الحكومية الجدول الزمنى لإجراء الاختبارات العملية لطلاب الكليات العلمية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والانتهاء من الامتحانات لطلاب الفرق النهائية، مؤكدين إتمام الامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع العدوى بين الطلاب.