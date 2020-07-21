الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبدأ صرف تعويضات كورونا ابتداء من الغد

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف تعويضاته لهذا الشهر، للمتضررين من جائحة كورونا.

وقال الصندوق اليوم، إن الأجراء المخوللهم الحق في التعويض الجزافي كوفيد19 عن شهر يونيو، سيتم صرف التعويضهم الجزافي ابتداء من غد الإربعاء، 22 يوليوز 2020.

هذا وسيتم أداءالتعويض عبر تحويل بنكي لفائدة الأجراء الذين يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حساباتهم البنكية، أما بالنسبة للأجراء الآخرين، فإن صرف تعويضاتهم سيكون عبر وكالات وفاكاش، بعد التوصل برمز الأداء بواسطة رسالة قصيرة “sms” على الهاتف، أو بواسطة رسالة بريدية على العنوان المسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب الصندوق، يمكن للمعني بالتعويض الحصول على رمز الأداء على بوابة المؤمن لهم “https://www.cnss.ma/portail_cnss” أو من خلال الاتصال بالمجيب الآلي على الرقم 00 71 44 20 05.

وحرصا على سلامة الأجراء و غيرهم، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهيب بجميع المستفيدين أن يتخذوا الاحتياطات الوقائية اللازمة أثناء صرفهم للتعويض.