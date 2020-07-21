لقي طفل مصرعه، مساء أمس الاثنين، بعدما تسبب حصان في إصابته بجروح على مستوى رأسه في منطقة زايدة، ضواحي إقليم ميدلت.
وحسب مصادر محلية، فالهالك طفل، يبلغ من العمر 12 سنة، وكان راكبا على حصان قبل أن يسقط، ويلتف الحبل حول عنقه، ما تسبب له في جروح خطيرة على مستوى الرأس.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدينة، التي حاولت إنقاذ الطفل، الذي فارق الحياة، قبل نقله إلى قسم المستعجلات في مستشفى ميدلت.
وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى المحلي، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي فتحت تحقيقا حول الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدلت.. حصان ينهي حياة طفل بطريقة مؤلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.