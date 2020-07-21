ميدلت.. حصان ينهي حياة طفل بطريقة مؤلمة

لقي طفل مصرعه، مساء أمس الاثنين، بعدما تسبب حصان في إصابته بجروح على مستوى رأسه في منطقة زايدة، ضواحي إقليم ميدلت.

وحسب مصادر محلية، فالهالك طفل، يبلغ من العمر 12 سنة، وكان راكبا على حصان قبل أن يسقط، ويلتف الحبل حول عنقه، ما تسبب له في جروح خطيرة على مستوى الرأس.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدينة، التي حاولت إنقاذ الطفل، الذي فارق الحياة، قبل نقله إلى قسم المستعجلات في مستشفى ميدلت.

وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى المحلي، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي فتحت تحقيقا حول الحادث.