كفر قرع: 136 إصابة نشِطة بكورونا و600 خاضع للحجر الصحيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المجلس المحلي في كفر قرع، في بيان مُقتضب نشره، مساء اليوم الثلاثاء، في "فيسبوك"، وجود 136 حالة نشِطة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكّدًا أن أكثر من 600 من أهل البلدة، يخضعون للحجر الصحيّ، بسبب تفشي الفيروس.

وذكر المجلس أن "عدد الموجودين في الحجر الصحي بكفرقرع تجاوز 600 شخص، وذلك بفعل تزايد حالات المخالطين، بعد تسجيل المزيد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة"، مُؤكدا أن "عدد الموجودين في الحجر الصحي بلغ 618".

وأوضح المجلس في بيانه، أن "مجموع الإصابات (بفيروس كورونا) المؤكدة في كفرقرع حتى الساعة 16:00 من عصر اليوم الثلاثاء، وصل إلى 136 حالة نشطة، و38 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة".

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وذكر أن عدد الفحوصات وصل إلى 3500، ووصل عدد المتعالجين في المستشفيات لـ9، فيما وصل العدد في الفنادق، إلى 11.

وأكد المجلس، أن مركز الاتصال البلدي "106"، يعمل على مدار الساعة لاستقبال توجهات الجمهور، وتقديم التوجيه والمساعدة.

ويُستدلُ من معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية أن عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا سُجّلت في البلدات العربية، في الأيام الأخيرة.