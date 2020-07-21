تمديد اعتقال شاب من إكسال مشتبه بالاعتداء الجنسي على طفلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في طبرية، اليوم الثلاثاء، اعتقال الشاب محمد شلبي (28 عامًا) من إكسال، المشتبه باعتداء جنسي على طفلة (12 عاما)، مدة خمسة أيام إضافية لاستكمال إجراءات التحقيق.
ويشتبه شبلي بالاعتداء الجنسي على طفلة كانت في رحلة تخييم مع ذويها على شاطئ في بحيرة طبرية، باتت مع شقيقتها في خيمة منفصلة عن خيمة والديها، قبل عشرة أيام.
وكانت الشرطة قد أعلنت اعتقال شلبي مساء الثلاثاء الماضي، ولاحقا مددت المحكمة اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية لغاية يوم 21 تموز/ يوليو الجاري.
وتنسب الشرطة إلى شبلي الاعتداء الجنسي على 6 ضحايا أخريات.
ونفى محامي شبلي أن يكون موكله قد اغتصب الطفلة، مدعيا أن موكله يربط نفسه بالواقعة، بادعاء أنه تصرف تحت تأثير الكحول.
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