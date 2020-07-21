إطلاق أول قمر صناعي عسكري كوريٍّ جنوبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري لكوريا الجنوبية من محطة كاب كانافيرال الجوية، في ولاية فلوريدا الأميركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن صاروخا من طراز "فالكون 9"، أطلق القمر الصناعي "أناسيس 2"، أمس الإثنين.

وأكدت دائرة برنامج المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع على أن كوريا الجنوبية تصبح بذلك عاشر دولة في العالم تملك قمرا صناعيا عسكريا للاتصالات، يؤمن لجيشها "اتصالات عسكرية عبر الأقمار الصناعية متواصلة وآمنة".

وسيبلغ القمر الصناعي مداره الواقع على ارتفاع 36 ألف كلم بعد أسبوعين، على أن يتولى الجيش الكوري الجنوبي التحكم به في تشرين الأول/ أكتوبر بعد مرحلة من الاختبارات.

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وتسعى سيول لتطوير قدراتها العسكرية، فيما تدفع في اتجاه وقف العمل بترتيب مع الولايات المتحدة يقضي بتولي الأميركيين قيادة القوات المشتركة في حال نشوب حرب.

وتنشر واشنطن 28500 عسكري في كوريا الجنوبية للتصدي لخطر كوريا الشمالية.

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