الحديدة.. المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس وتوقع قتلى وجرحى من المليشيات

الثلاثاء 21 يوليه 2020

كسرت القوات المشتركة هجوم لمليشيات الحوثي على حيس وأوقعت في صفوفها عدد من القتلى والجرحى جراء محاولاتها اختراق الهدنة الأممية.



وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن أبطال اللواء الحادي عشر عمالقة تصدوا لهجوم حوثي من جهة قرية الحلة شمال غرب قرية بيت مغاري بكل حزم واستبسال.

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وأكد المصدر أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة تمثلت بمصرع عدد من العناصر المهاجمة وجرح آخرون لم تستطع المليشيات سحبهم من خطوط النار.

يشار إلى أن 6 من عناصر الحوثيين لقيوا مصرعهم بأنفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيات بمنطقة الحمينية غرب حيس إثر إنفجار طقم حوثي حولت أفراده إلى أشلاء.

وتتوالى الخسائر والضربات التي تتلقاها المليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.