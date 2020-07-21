مصرع 6 حوثيين جراء انفجار عبوة زرعها عناصرهم في حيس جنوب الحديدة

الثلاثاء 21 يوليه 2020

لقي 6 حوثيين مصرعهم، الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيات في حيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.



وأفادت مصادر عسكرية في مديرية حيس بأن عبوة ناسفة زرعتها المليشيات الحوثية انفجرت في طقم حوثي وحولت أفراده وعددهم ستة إلى أشلاء.

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وقال رئيس عمليات اللواء 11 عمالقة والمرابط في جبهة حيس" إن المليشيات الحوثية وأثناء محاولة نشر مقاتليها في المواقع المقابلة لمواقع اللواء الحادي عشر عمالقة والواقعة في غرب حيس بمنطقة الحمينية انفجرت عبوة ناسفة في أحد الأطقم الحوثية وحولت كل من على الطقم إلى أشلاء والبالغ عددهم ستة أفراد.

هذا وتواصل المليشيات الحوثية زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي مازالت تسيطر عليها في بعض قرى حيس وغيرها من مديريات الساحل الغربي.