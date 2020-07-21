شكرا لقرائتكم خبر عن وفق شروط صحية .. فتح المطارات الأردنية في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحفي: إن الحكومة الأردنية تعلن خطوة إضافية جديدة في هذا المجال تتمثل في الفتح التدريجي للمطارات وفق إجراءات ومتطلبات وقائية صحية شاملة وعلى مجموعة محددة من الدول وفقا لتصنيف الحالة الوبائية فيها.
وأوضح أن استمرار فتح المطارات وحركة الطيران سيخضع لتقييم مستمر وتقدير لخطورة الحالة الوبائية، وسيُعدّل توسعاً أو تضييقاً بحسب مستجدات الحالة الوبائية داخلياً في الأردن، وأيضاً في الدول المسموح بالسفر منها وإليها.
كما أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية قائمة الدول الخضراء التي تسمح الحالة الوبائية فيها باستئناف الحركة الجوية مع الأردن.
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