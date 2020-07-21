اليونان تحذر من سلوك تركيا العدواني على تماسك الناتو

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الثلاثاء، إن سلوك تركيا في ظل نظام الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط "غير قانوني".

كما حذر من أن السلوك التركي يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي "ناتو" وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.



وتوجد منذ وقت طويل توترات بين اليونان وتركيا بشأن عدد من القضايا من المجال الجوي لكل منهما والحدود البحرية.

وزادت حدة التوتر بسبب محاولات تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل غير قانوني في المناطق المتداخلة لقبرص في شرق البحر المتوسط.

وقال دندياس، عقب اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا، "سلوك تركيا غير القانوني والاستفزازي له عواقب خطيرة ليس فحسب على السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط بل وأيضا على تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي".

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العدوان على ليبيا

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، كشف موقع "فلايت رادار" عن وصول طائرة شحن عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس.

ورصد الموقع المختص بحركة الطيران وصول الطائرة (سي 130) لوكهيد التابعة لسلاح الجو التركي قادمة من غازي عنتاب إلى قاعدة الوطية.





وتعد الطائرة هي الخامسة خلال 4 أيام حيث تواصلت الرحلات منذ السبت الماضي خاصة طيران الشحن العسكري العملاقة ومن طراز لوكيهدC130 مع استمرار أنقرة في حشد مليشياتها حول سرت.

وتستمر تركيا في تحدي القرارات الدولية التي تحظر نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا رغم تلويح أوروبي بفرض عقوبات.