الإمارات وإيطاليا تؤكدان حرصهما على تعزيز علاقات البلدين

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/21 05:56 م بتوقيت أبوظبي
أكدت دولة الإمارات وإيطاليا، حرصهما على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.
وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الثلاثاء، مع لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والأمن الغذائي.
وتبادل الجانبان، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز العمل الدولي المشترك لمعالجة آثار جائحة كورونا وكذلك دعم الجهود العالمية للوصول إلى لقاح للمرض.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.
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