عاجل .. الرئيس المصري يطمئن على صحة الملك سلمان هاتفيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.



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وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس اطمئن على صحة أخيه العاهل السعودى، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

وقد تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.