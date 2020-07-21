شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فحوصات مجانية لكورونا في الفجيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 توجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ستقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة الفجيرة الطبية وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة بعمل حملة فحوصات مجانية عن مرض " كوفيد - 19 " تغطي جميع مناطق الإمارة،

Advertisements بهدف تسهيل وصول الخدمة لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وبحسب المواقع والبرنامج الزمني المحدد لبرنامج المسح الميداني، وعلى من يرغب بإجراء اختبار الفحص المجاني إحضار بطاقة الهوية معه إلى مكان الفحص.

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