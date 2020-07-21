قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الدعم الذي تقدمه أنقرة لحكومة الوفاق في ليبيا "يتوافق مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين."
وكانت تركيا قد وقعت اتفاقيات عسكرية واقتصادية مع حكومة الوفاق، في أعقاب تدخل أنقرة في الصراع الدائر في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
ودعمت تركيا مليشيات حكومة الوفاق بالسلاح بجانب حشد المرتزقة، وهو ما اعتبرته عدة قوى عالمية وإقليمية بمثابة تدخل خارجي.
وقال أردوغان، في تصريحات نقلها تليفزيون "تي.آر.تي عربي": "نقدم الدعم لحكومة الوفاق في ليبيا بما يتوافق مع الاتفاقيات المشتركة".
وأضاف الرئيس التركي: "نتابع عن قرب بعض التطورات التي حصلت مؤخراً في ليبيا، يجب ألَا يتحمس أحد، لن نمنحهم الفرصة".
وأمس الإثنين، وافق مجلس النواب على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري.
وأشاد البرلمان الليبي بالموقف المصري الداعم لليبيا والتصدي للأخطار، معرباً عن تطلعه كذلك لموقف جزائري داعم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريحات لأردوغان بعد إعلان مصر التدخل العسكري في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.