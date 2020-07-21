بعد نقله للمستشفى .. السيسي يوجه رسالة للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي ، عن تمنياته بالشفاء ال عاجل للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية. وقال الرئيس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية. ودعا سيادته لجلالة الملك وللملكة قائلاً : أن يعود سريعاً لاستكمال مسيرته وقيادة بلاده، سائلين المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الشعوب العربية. Advertisements

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