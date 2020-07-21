أردوغان يواصل تصريحاته الاستفزازية بشأن شرق المتوسط: «تركيا لا تخضع لإذن أحد»

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحاته الاستفزازية، حيث قال اليوم، الثلاثاء، إن تركيا "لا تخضع لإذن أحد فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب في شرق المتوسط."

وقال أردوغان، في تصريحات له اليوم نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن بلاده "اتخذت خطوات في إطار حقوقها بشرقي المتوسط، ووفقاً لمتطلبات القانون البحري الدولي، وبعد ذلك ستواصل على نفس الشاكلة."

والأسبوع الماضي قال لوزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن تركيا "ستبدأ عمليات البحث الزلزالي والحفر في المياه المتنازع عليها، التي تغطيها اتفاقية بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية."

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وأثارت الاتفاقية التي أبرمت أواخر العام الماضي عاصفة انتقادات إقليمية ودولية، وانتقدتها معظم دول شرق المتوسط.

وفي السياق ذاته، طالب وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، تركيا بالتوقف عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه بشرق البحر المتوسط "إذا أرادت تحقيق تقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي".

وقال ماس، خلال زيارة إلى أثينا اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بحفر تركيا في شرق البحر المتوسط، لدينا موقف واضح للغاية. يجب احترام القانون الدولي، لذا فإن التقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يكون ممكنا إلا إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط".