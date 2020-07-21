ألمانيا: التقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يكون ممكنا إلا إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط

طالب وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، تركيا بالتوقف عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه بشرق البحر المتوسط "إذا أرادت تحقيق تقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي".
وقال الوزير الألماني خلال زيارة إلى أثينا، الثلاثاء: "فيما يتعلق بحفر تركيا في شرق البحر المتوسط، لدينا موقف واضح للغاية. يجب احترام القانون الدولي، لذا فإن التقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يكون ممكنا إلا إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط".
وكان ماس يرد فيما يبدو على تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو، أطلقها قبل أيام.
والأسبوع الماضي قال شاوش أوغلو إن تركيا ستبدأ عمليات البحث الزلزالي والحفر في المياه المتنازع عليها، التي تغطيها اتفاقية بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.
وأثارت الاتفاقية التي أبرمت أواخر العام الماضي عاصفة انتقادات إقليمية ودولية، وانتقدتها معظم دول شرق المتوسط.
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