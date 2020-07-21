حسين زين يستقبل وزير الاعلام اليمنى.. ويؤكد على ضرورة التعاون الإعلامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام معمر الإرياني وزير الإعلام اليمنى والوفد المرافق له بمقر الهيئة الوطنية للإعلام لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات الإعلامية.
وأكد حسين زين علي ضرورة تفعيل التواصل والتعاون في التبادل البرامجي والثقافي والتدريب بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام اليمنية، معربا عن استعداد الوطنية للإعلام بتقديم كافه الامكانيات والدعم للإعلام اليمني من امكانيات فنية وهندسية وتقنية متمنياً للشعب اليمني الشقيق أن يتجاوز بترابطه كافه التحديات.
ومن جانبه، أشاد وزير الإعلام اليمنى بالتعاون المثمر مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، مؤكداً علي ضرورة دعم الشقيقة الكبرى مصر للإعلام اليمني، مشيراً الي أن الشعب اليمني يقدر مصر دائماً ويعلي من قيمتها فهي القلب النابض للعروبة بأسرها.
وأكد وزير الاعلام اليمني، أن كافة أساليب العمل الإعلامي والإداري في اليمن مستوحاه من التجربة المصرية الرائدة، كما أعرب عن أن مصر قد حباها الله برئيس من طراز فريد وناشد الشعب المصري الالتفاف حول قيادته السياسية الواعية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أشار إلى أهمية تفعيل الدورات التدريبية للإعلاميين لاكتساب المزيد من الخبرات والقدرات المهنية وفي نهاية اللقاء وجه الدعوة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين لزيارة اليمن.
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