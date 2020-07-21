شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو هميلة يقترح إسناد إدارة شاطىء النخيل لشركة خاصة لتفادى الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب محمد أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إسناد إدارة شاطىء النخيل بحى العجمى بمحافظة الإسكندرية إلى شركة خاصة، مؤكدا أن هذه الأزمة تحتاج لإدارة ومرونة بدلا من الروتين، وطالب بأن تكون هناك جدية وسرعة فى اتخاذ حلول حاسمة لهذه المشكلة لحماية أرواح الناس.

جاء ذلك اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ الإسكندرية، لبحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً.

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ودعا النائب محمد أبو هميلة، إلى ضرورة إعادة النظر فى وضع الجمعيات التعاونية فى كل المحافظات، وأن يتم العمل على تطويرها وإعادة هيكلتها.

فيما قال النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، إن سبب مشكلة تكرار حوادث الغرق فى شاطىء النخيل هو الفساد، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى ضبط إدارى وحلول حاسمة، كما طالب بالنظر فى شكاوى الأهالى بقرية النخيل، المتضررين من هذه الوقائع.