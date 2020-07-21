شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية للبرلمان: مستعدون لاستلام شاطىء النخيل وإدارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة مستعدة لتنفيذ أى أطروحات وتصورات لحل أزمة تكرار حوادث الغرق بشاطىء النخيل، خاصة بعد تزايد حالات الغرق وآخرها غرق 11 شخصا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن المحافظة جاهزة لاستلام الشاطىء من هيئة تعاونيات الإسكان وإدارته، ولكن لابد من حل مشكلة الناس المتضررة.

جاء ذلك اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ الإسكندرية، لبحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً.

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وقال اللواء محمد الشريف: "لمحافظة جاهزة لكل الأطروحات، لو عايزين يسيبولي الشاطئ جاهز خلال عشر أيام أكون مأجره، بس عندي نصف مليون متضرر"، وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الطرح لازم يتضمن معالجة البحر، وأن تعد مذكرة مثلا لمجلس الوزراء بأن يكون الطرح 15 سنة، لأن مدة الطرح 3 سنوات غير كافية".

واستكمل المحافظ: "نقدر نستلم الشاطىء ويديني موارد مالية عالية، لو طرحته لمجرد مستأجرين هيديني مبالغ عالية، إما توجد لي مجلس تسيير أعمال خلال أسبوع، أو أي شكل قانوني وفقا للوائح، يتعاقد معايا، أو أنا جاهز لإدارته".