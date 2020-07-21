النمسا تعلن عودة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (أ ش أ):

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عودة الاجراءات المشددة لمواجهة جائحة كورونا فى البلاد .

وقال كورتس - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن شعار البلاد في هذه المرحلة لا يزال كما هو "أكبر قدر ممكن من الحرية والعديد من القيود حسب الضرورة".

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وأضاف أن الإجراءات الجديدة تشمل تطبيق القواعد الصارمة وقيود الدخول على الحدود اعتبارا من يوم الجمعة المقبل حيث لن يُسمح بالدخول من الدول ذات الخطورة ومعدلات الإصابة المرتفعة إلا بعد الحصول على اختبار " بي سي أر " سلبي مشيرا الى ضرورة أن يكون الاختبار قد تم اجراؤه في مختبرات معتمدة.

وأوضح أنه سيجري مراقبة الامتثال للحجر الصحي عن كثب وسيتم تنفيذ جميع عمليات مراقبة الحدود بالتنسيق مع السلطات الصحية اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل .

ولفت كورتس إلى عودة وجوب ارتداء الكمامات في المحلات ومراكز التسوق والبريد والبنوك بشكل مشدد مع فرض غرامات صارمة على المخالفين، مشيرا إلى أن تشديد الإجراءات يأتي عقب استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة وتساهل بعض المواطنين فى اجراءات الوقاية.