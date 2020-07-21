كورونا في سوريا: تنبؤات بوضع صحي أشد خطورة من المُعلن بدمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الثلاثاء، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1113 إصابة، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.
وأضاف جابر، أن 44 حالة من الحالات قادمة من سوريا، وهناك حالتان من فنادق الحجر قادمتان من السعودية والعراق.
وتشير الأرقام القادمة من سوريا أن الوضع هناك ربما يكون أشد خطورة نظرا لأن البلد المحاصر لا يقدر على إجراء كميات كبيرة من الفحوصات الخاصة بتحديد المرضى.
وأوضح أن الأردن سجل أيضا، 6 حالات شفاء.
وأعلنت سوريا أمس عن تسجيل أعلى المعدلات اليومية بالإصابات المسجلة بفيروس كورونا وكذلك بعدد الوفيات فيه.
وقالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس وهو أعلى رقم يومي يتم تسجيله في البلاد، وبهذه الإصابات يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 522 إصابة.
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