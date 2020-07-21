تصادم أعلى محور المشير طنطاوي يُسفر عن مصرع شخصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تباطأت الحركة المرورية أعلى محور المشير طنطاوي بالطريق القادم من التجمع نحو الدائري؛ نتيجة وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي، مما أسفر عن مصرع شخصين.
ورد بلاغ من الأهالي لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري بمحور المشير طنطاوي، على الفور توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ بصحبة سيارة إسعاف وتم نقل الضحايا لمشرحة التابعة لمكان وقوع الحادث.
فيما قارم رجال الإدارة العامة للمرور برفع أثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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