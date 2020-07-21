22 يوليو.. نظر طعون مستبعدين من كشوف مرشحي "الشيوخ" بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

تقدم مرشحين محتملين لانتخابات مجلس الشيوخ بطعون أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، اليوم الثلاثاء، ضد لجنة فحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، تظلما خلالها من استبعادهما من كشوف المرشحين.

وحددت المحكمة جلسة 22 من شهر يوليو الجاري؛ للفصل في الطعن المقدم من رمضان محمد عبدالفتاح وحمل رقم 10908 لسنة 10 خاص، لاستبعاده من كشوف المرشحين بدعوى عدم استيفاء الأوراق، وعدم إرفاق شهادة الميلاد الأصل وعدم تسليم نتيجة الكشف الطبي، ومحسن مصطفى محمد، وحمل الطعن الخاص به رقم 10905 لسنة 10خاص، لإستبعاده من كشوف المرشحين بدعوى عدم استيفاء شرط أداء الخدمة العسكرية.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا، أعلنت الاثنين الماضي الكشوف الأولية للمرشحين على مقاعد الفردي وعددها (5)، وضمت 27 مرشحًا محتملًا، بعدما جرى استبعاد 2 لعدم اكتمال أوراقهم.