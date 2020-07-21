إجراء عملية "زائدة دودية" لمريضة مصابة بكورونا في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

نجح فريق طبي بمستشفى بنها التعليمي، في القليوبية، في إجراء عملية جراحية "زائدة دودية"، لمريضة مصابة بفيروس كورونا، تبلغ من العمر 25 عامًا.

وشارك في العملية الدكتور هاني عبدالرحمن، والدكتور أحمد صقر، والدكتورة شيماء، ومن طاقم التمريض نبيلة عبدالحميد وأميرة شكرى.