محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
نجح فريق طبي بمستشفى بنها التعليمي، في القليوبية، في إجراء عملية جراحية "زائدة دودية"، لمريضة مصابة بفيروس كورونا، تبلغ من العمر 25 عامًا.
وشارك في العملية الدكتور هاني عبدالرحمن، والدكتور أحمد صقر، والدكتورة شيماء، ومن طاقم التمريض نبيلة عبدالحميد وأميرة شكرى.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء عملية "زائدة دودية" لمريضة مصابة بكورونا في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.