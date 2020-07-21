وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الإيطالي القضايا الإقليمية والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأزمة الليبية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والأمن الغذائي وتطورات جائحة فيروس كورونا وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

كما أكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز العمل الدولي المشترك لمعالجة آثار هذه الجائحة وكذلك دعم الجهود العالمية للوصول إلى لقاح للمرض.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.