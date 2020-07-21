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حصول 12 فندقًا على شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء

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محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تسلم 12 فندقًا سياحيًا في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والأثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحية، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن لجان الفحص مستمرة في معاينة جميع الفنادق التي تقدمت بطلب للحصول على شهادة السلامة الصحية لمزاولة العمل، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تتبع لمجابهة " كوفيد- 19".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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