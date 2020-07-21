السعودية / الملك سلمان يدخل المستشفى

أكدت وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم، الاثنين 20 جويلية 2020، نقلا عن بيان للديوان الملكي، دخول الملك سلمان (84 عاما) مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود إلتهاب في المرارة.

وقضى الملك سلمان الذي يحكم السعودية منذ 2015 أكثر من عامين ونصف العام وليّا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء من جوان 2012 قبل أن يتولى الحكم.