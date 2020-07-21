وزير الدفاع الأمريكي يتوقع زيارة الصين قبل نهاية العام

توقع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر زيارة الصين قبل نهاية العام الحالي، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال إسبر في كلمة ألقاها عبر الفيديو لمعهد الدراسات الاستراتيجية اليوم الثلاثاء: "تحدثت شخصيا أكثر من مرة مع نظيري في جمهورية الصين الشعبية. وقبل نهاية العام، آمل في القيام بزيارة الصين، للمرة الأولى بصفتي وزير الدفاع، لتطوير التعاون في

المجالات التي لدينا فيها مصالح مشتركة، وكذلك لإنشاء أنظمة اتصالات في حالات الأزمات وتأكيد نوايانا في التنافس علنا ​​في نظام العلاقات الدولية التي نحن جزء منها".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بمطالب الصين في بحر الصين الجنوبي وتدعو إلى إنشاء "منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي الهادئ"، مذكرا بأن بلاده أجرت عام 2019 أكبر

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عدد من العمليات لضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وتعتزم مواصلة هذا العمل.

في الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع بكين، وقال: "نحن نركز على العلاقات البناءة والمثمرة، وفيما يتعلق بالعلاقات العسكرية، نسعى لإنشاء خطوط اتصال للحفاظ على التواصل وتقليل المخاطر".

وتأتي تصريحات إسبر في ظل تفاقم غير مسبوق للتوتر بين واشنطن وبكين على خلفية الاتهامات الأمريكية للصين بالمسؤولية عن انتشار فيروس كورونا في العالم والولايات المتحدة تحديدا.