الصحة الفلسطينية : تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاءتسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 8750 حالة. الإصابة إلى 8750 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 67 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2106 حالات.

الأنباء الفلسطينية - أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 67 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2106 حالات.

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