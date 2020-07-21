السنغال تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الحالات 8985

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
بعد إجراء 369 فحصًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل 37 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 8985 إصابة.
وأكدت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة السنغالية - أنه
أضاف المصدر، أنه تم تسجيل تعافي 42 شخصًا ليبلغ إجمالي المتعافين في السنغال 6002، في حين يتلقى العلاج حاليا في المشافي 2766 ووصل إجمالي الوفيات 174 شخصًا.
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