القوى العاملة : 23 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الخميس المقبل الموافق 23 يوليو 2020 ، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بمناسبة

عيد ثورة 23 يوليو.



وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل

ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.



وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.