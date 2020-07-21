إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ”مليون”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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كما سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 587 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت إلى أكثر من 724 ألف حالة.

وطالبت أكبر هيئة بحثية طبية في الهند، المجلس الهندي للأبحاث الطبية، الولايات بإجراء المزيد من الفحوصات وزيادة القدرة الاختبارية للمختبرات المعتمدة.

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وتجري الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، حوالي 10000 اختبار لكل مليون نسمة.

مع زيادة حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية، طلبت حكومات الولايات المحلية في الهند فرض تدابير الإغلاق في المناطق عالية الخطورة للحد من تفشي الفيروس.

ويرى الخبراء أن الهند ستصل إلى الذروة مع انتشار الفيروس في المناطق الريفية التي تعاني من تدهور نظام الرعاية الصحية.