مسلح يحتجز 20 شخصا في حافلة غرب أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

واحتجز مسلح، يحمل متفجرات، حوالي 20 راكبا رهائن في حافلة في لوتسك غرب أوكرانيا، على ما أفادت الشرطة المحلية، الثلاثاء.

وكتب قسم الشرطة على فيسبوك: “سيطر رجل على حافلة فيها حوالى 20 راكبا في وسط لوتسك وهو يحمل متفجرات وأسلحة”.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية على تطبيق تلغرام بسماع طلقات نارية من دون تسجيل إصابات.

وأغلق وسط لوتسك، المدينة التي تعد أكثر من 200 ألف نسمة، أمام حركة السير بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية.

Advertisements

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية حافلة صغيرة متوقفة، واثنتان من نوافذها متضررتان، فيما ستائر الركاب مغلقة. ونشر شرطيون بأسلحتهم الثقيلة في محيط المكان.

واتصل محتجز الرهائن بالشرطة وقدم نفسه باسم ماكسيم بلوشكوي، كما أعلن نائب وزير الداخلية انتون غيراشتشنكو على فيسبوك، من دون أن يحدد مطالب المسلح أو دوافعه.

وقال لوكالة فرانس برس “نحن نفاوض، ونأمل في حل الأمور عبر المفاوضات” مشيرا إلى “الحالة الصحية المعقدة” لمحتجز الرهائن.

وعلى فيسبوك، علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي على “أنباء مقلقة من لوتسك”.

وقال “يتم بذل كل الجهود لحل الوضع بدون وقوع ضحايا”، فيما توجه وزير الداخلية آرسن آفاكوف بشكل طارىء إلى لوتسك.