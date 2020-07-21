كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك والجدير بالذكر أن عدة صواريخ إسرائيلية ضربت المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق مساء الإثنين 20 تموز، دون أن تتمكن الدفاعات الجوية التابعة للنظام من إسقاط تلك الصواريخ، رغم انطلاقها من 3 اتجاهات في ازرع والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا. بينما تصدت الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لعدد من الصواريخ، في العاصمة، بحسب المرصد السوري. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر انفجار يضرب منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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