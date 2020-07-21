كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في إجراء فحوصات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت دولة الإمارات قائمة دول المنطقة، وأول خمس دول على مستوى العالم في إجراء الفحوصات على مياه الصرف الصحي لاختبار مستويات فيروس كوفيد-19، كطريقة موثوقة للكشف المبكر وتقصي الوباء.

وكانت مجموعة من الباحثين، أشادت بالمنشآت البحثية ذات المستوى العالمي في جامعة خليفة ودورها في نجاح المشروع.

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وقدمت دولة الإمارات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ، عندما يصل إلى الكوكب الأحمر عام 2021، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية واحدة، كما سيساعد على الإجابة على أسئلة علمية رئيسية حول الغلاف الجوي للمريخ، وأسباب فقدان غازي الهيدروجين والأكسجين من غلافه الجوي.

ويتولى مركز محمد بن راشد للفضاء، عملية التنفيذ والإشراف على كافة مراحل عملية تصميم وتنفيذ وإرسال "مسبار الأمل" للفضاء، وتمول وتشرف وكالة الإمارات للفضاء على الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، ومن المخطط أن تستغرق هذه الرحلة عدة أشهر ليدخل المسبار مداره حول الكوكب الأحمر في العام 2021 ويتزامن هذا التاريخ مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي الـ50 ليومها الوطني.