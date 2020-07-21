كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تواصل تقديم المساعدات للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغ إجمالي حجم إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في عام 2019 من خلال جميع المؤسسات والمبادرات التابعة لها 1.3 مليار درهم، استفاد منها 71 مليون شخص في 108 دول حول العالم.

وتعتبر مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة الأكبر من نوعها إقليمياً والمختصة بالعمل الإنساني والإغاثي والمجتمعي، حيث

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وكان العمل الإنساني وتقديم المساعدات للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، يتصدران أولوية اهتمامات دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة التي حوّلت العمل الخيري إلى عمل مؤسسي تتولاه جهات حكومية تقود مسيرة الخير والعطاء،

وتقدم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية كل عام العديد من المبادرات والمشاريع الإنسانية والإغاثية والتنموية والمجتمعية، وذلك من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.