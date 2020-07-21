كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تعلن عن انفجار قرب محطة لمترو الأنفاق في كييف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار بالقرب من إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة كييف.

وتلقت الشرطة الأوكرانية، معلومات اليوم الثلاثاء عن زرع متفجرات في ساحة قرب محطة مترو "ميتسكايا" في المدينة، وتم على الفور إرسال فرق مختصة إلى الموقع.

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وقالت الشرطة الأوكرانية، في بيان لها، إنه لدى تفتيش المنطقة تم العثور على صندوق مشبوه يقع قرب محل تجاري، وتقرر تفجيره.

وأخذ أفراد الشرطة بقايا الصندوق لفحصه، فيما تستمر عملية التفتيش في المنطقة المحيطة.