كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مسلح يحتجز نحو 20 راكبا كرهائن داخل حافلة في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن مسلح احتجز و 20 راكبا كرهائن داخل حافلة في أوكرانيا.

وفي سياق منفصلن أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أنها "ترحب بإرسال الصندوقين الأسودين لطائرة بوينج الأوكرانية، التي أسقطتها إيران في شهر يناير الماضي إلى فرنسا؛ لتحليلهما اعتباراً من 20 يوليو الجاري"، معتبرةً أن "ذلك سيكون ضماناً للموضوعية".

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وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني إينين، في تصريحات صحفية: إن "هذا وضع مثالي عملياً؛ لأن إيران لا يمكن أن تعتبر نتيجة التحليلات منحازة"، مؤكدأً على أن العمل على تحليل الصندوقين يبدأ في 20 تموز/يوليو، مشيراً إلى أنه قد يتطلب من "يوم أو اثنين" إلى خمسة أيام.

وأضاف إينين: "نحن مدركون أن نتيجة التحليل قد لا تكون مثمرة بسبب سوء حال الصندوقين"، لافتأً إلى أن "أوكرانيا سترسل خبيرين إلى فرنسا للمشاركة في العمل".