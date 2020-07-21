كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تحذر تركيا من التنقيب بمياه البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هايكو ماس

قال وزير الخارجية الألماني، اليوم الثلاثاء، إن تركيا يجب أن تتوقف عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه بشرق البحر المتوسط إذا ارادت تحقيق تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

فقد أوضح وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوس أوغلو الأسبوع الماضي، إن تركيا ستبدأ عمليات البحث الزلزالي والحفر في المياه المتنازع عليها والتي تغطيها اتفاقية بين أنقرة والحكومة السراج المنتهية ولايته.

وقال ماس خلال زيارة إلى أثينا "فيما يتعلق بحفر تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، لدينا موقف واضح للغاية - يجب احترام القانون الدولي، لذا فإن التقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يكون ممكنا إلا إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق البحر الأبيض المتوسط".

