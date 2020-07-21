كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان: الإجراءات "غير القانونية" لتركيا تهدد تماسك الناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية اليوناني، اليوم الثلاثاء، إن السلوك "غير القانوني" لتركيا في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك علاقات حلف شمال الأطلسي وأنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

كما أن اليونان لديها توترات طويلة الأمد مع تركيا حول مجموعة من القضايا تتراوح من الحدود الجوية والبحرية إلى قبرص المنقسمة عرقيا.