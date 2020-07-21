كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان: الإجراءات "غير القانونية" لتركيا تهدد تماسك الناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية اليوناني، اليوم الثلاثاء، إن السلوك "غير القانوني" لتركيا في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك علاقات حلف شمال الأطلسي وأنقرة مع الاتحاد الأوروبي.
كما أن اليونان لديها توترات طويلة الأمد مع تركيا حول مجموعة من القضايا تتراوح من الحدود الجوية والبحرية إلى قبرص المنقسمة عرقيا.
وقد أدت محاولات كل من قبرص، الحليف المقرب لليونان وتركيا لاستكشاف الغاز الطبيعي في المناطق المتداخلة في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى التركيز على هذه النزاعات.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بعد اجتماع مع نظيره الألماني هايكو ماس في أثينا "إن السلوك غير القانوني والاستفزازي لتركيا له رد فعل سلبي خطير ليس فقط بالنسبة للسلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط ولكن لتماسك الناتو وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي".