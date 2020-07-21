كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيديوجراف| مرتزقة صوماليين.. ورقة تركيا الأخيرة للسيطرة على "الخط الأحمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الإمبراطور العثماني رجب طيب أردوغان أحلامه في غزو دولة ليبيا الشقيقة، عن طريق مواصلة دعم الميليشيات المتطرفة لتوسيع الرقعة التي يسيطر عليها في طرابلس.

ولم يكتفي أردوغان بمحاولات نهب أموال وثروات الشعب الليبي، حيث أنه قام هذه المرة بتنجيد مرتزقة صوماليين، للقتال في صفوف ميليشيات الوفاق الليبية، برعاية قطرية.

كما أن اللافت تلك المرة تمويل قطر لتحركات تركيا، والاستعانة بالمرتزقة الصوماليين الذين تلقوا تدريبات بالدوحة.

وذلك بالإضافة لعلاقتها برئيس الوزراء الصومالي فرماجو، الذي اختار التخندق في المحور القطري التركي.. "فهل تفشل خطة قطر وتركيا في ليبيا؟".