كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد حظر هواوي.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره البريطاني لمناقشة التعامل مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سبل التعامل مع القوة المتنامية للصين أثناء لقاؤه برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع واحد فقط من أمره بتطهير بريطانيا من معدات هواوي من شبكة 5G، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر جونسون لهواوي، على الرغم من أنه أدعى أيضًا أنه أجبر لندن على القلق بسبب الصين، التي يعتبرها المنافس الجيوسياسي الرئيسي للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين.

وفي الوقت الذي تشدد فيه بريطانيا من موقفها تجاه الصين بسبب تعاملها مع الفيروس التاجي الجديد والحملة القمعية في هونج كونج، تعد زيارة بومبيو محاولة لتقوية عزم جونسون وتعطيل المكافأة المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما يقول دبلوماسيون.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن الرحلة: "نرحب بالأنباء التي تفيد بأن المملكة المتحدة ستحظر عمليات الشراء الجديدة لمعدات 5G من هواوي وستقوم بالتخلص التدريجي من معدات هواوي الحالية من شبكات اتصالات 5G ".

وأضافت: "اتخذت المملكة المتحدة هذا القرار الهام لحماية مصالحها الأمنية الوطنية، تمامًا مثلما تفعل البلدان حول العالم".

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وقالت الصين، إن الغرب - وواشنطن على وجه الخصوص - يسيطر عليها مزيج من الهستيريا المعادية للصين والتفكير الاستعماري بشأن الدولة الشيوعية لأنها تسعى فقط لتحقيق الرخاء لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

فقد كان للصين في عام 1979 اقتصاد أصغر من اقتصاد إيطاليا، ولكن بعد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإدخال إصلاحات السوق، أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي الوقت نفسه، حذرت الصين، التي يبلغ حجم اقتصادها 15 تريليون دولار، وهو ما يعادل خمسة أضعاف حجم اقتصاد المملكة المتحدة، لندن من أن حظرها على هواوي سيضر الاستثمار، حيث تري الشركات الصينية أن لندن "تخلت" عن بطل الاتصالات الوطني.

وسيناقش بومبيو مع جونسون نواياهم الغامضة حتى الآن لإنشاء بديل لهواوي.

ومن المقرر أن يلتقي أيضا ناشط الديمقراطية في هونج كونج ناثان لو وآخر حاكم بريطاني لهونج كونج كريس باتن.

