المغاربة في صدارة ترتيب العمال الأجانب في إسبانيا و254 ألفا منهم مسجلون في الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الاندماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن 254 ألفا و664 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا إلى غاية متم شهر يونيو الماضي.

وحسب معطيات الوزارة، التي نشرت، اليوم الثلاثاء، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا، يليهم الصينيون بـ92 ألفا و385، والكولومبيون بـ74 ألفا و978 والإكوادوريون بـ68 ألفا و916.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و30 ألفا و47 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020، أي بارتفاع قدره 1,02 في المائة مقارنة مع شهر ماي الماضي، أي بزيادة قدرها 20 ألفا و593 شخصا نشطا.

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ومن بين جميع العمال الأجانب، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، ينحدر نحو مليون و268 ألفا و659 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوربي و761 ألفا و818 من دول الاتحاد الأوربي.

وبحسب المنظومة، فإن عدد الأجانب، المنتسبين إلى النظام العام للضمان الاجتماعي، بلغ مليونا و674 ألفا و965 شخصا، في نهاية ماي الماضي، بينما بلغ عدد المسجلين في نظام العاملين المستقلين 350 ألفا و875 شخصا.

وحسب آخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للاحصائيات، فإن عدد المغاربة المقيمين في إسبانيا يقدر بـ 864 ألفا و546 شخصا، في فاتح يناير الماضي، بارتفاع قدره 6,3 في المائة مقارنة مع سنة ما قبل، أي ما يساوي 50 ألفا و959 شخصا.