عودة كورونا إلى بني ملال.. إصابتان جديدتان بينهما لاعب كرة قدم

أكدت التحليل المخبرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في إقليم بني ملال، حيث ىارتفع إجمالي الحالات إلى 28 إصابة.

وأوضحت مصادر “اليوم 24” أن الأمر يتعلق بلاعب كرة القدم في نادي أمل بني ملال، الذي يبلغ من العمر 18 سنة، والذي كان قد قدم، أمس الاثنين، من مدينة إفران، إذ أكدت التحالليل إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإصابة الثانية تتعلق بشخص قدم من مدينة طنجة، وتم الاحتفاظ بالحالتين في قاعة الحجر الصحي في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وعملت السلطات الصحية في بني ملال، على إحصاء المخالطين مع إلزامهم بالعزل المنزلي تحت إشراف السلطة الصحية، فيما ارتفع جمالي الحالات في جهة بني ملال خنيفرة، و180 إصابة مؤكدة في جهة بني ملال خنيفر.