الصفدي يبحث مع ميلادينوف المواقف الدولية إزاء مخطّط الضمّ الإسرائيليّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، خلال اتّصال هاتفيّ أجراه، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي للعملية السلمية، نيكولاي ميلادينوف؛ المواقف الدولية إزاء مخطّط الضمّ الإسرائيليّ، الذي يسعى الاحتلال من خلاله، لضمّ ما يعادل 30% من مساحة الضفة الغربية المُحتلةّ.

وذكر الصفدي، رفض الأردن، لقرار الضم الإسرائيلي، لأنه يشكل خطرا غير مسبوق على كل الجهود المستهدفة لتحقيق السلام العادل، مضيفا أن "المملكة (الأردن) تعمل على ترجمة الموقف الدولي الرافض للقرار الإسرائيلي، للحيلولة دون تنفيذه"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد الصفدي أنه "لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية سبيلا لتحقيق السلام العادل والدائم".

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وشدد على أن تنفيذ قرار الضم سيقوض حل الدولتين الذي تجمع غالبية المجتمع الدولي عليه، وسينسف كل فرص تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب وسيدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع.

واستعرض الصفدي وميلادينوف الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار الضم، ولإعادة إطلاق مفاوضات سلمية حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

وأكد ميلادينوف رفض الضم، لأنه يشكل خرقا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة عدم تنفيذه، وإطلاق مفاوضات جادة "لحل الصراع على أساس حل الدولتين".