صحيفة: يحق للأمة أن تفخر بأبناء الإمارات

الثلاثاء 21 يوليه 2020

كتبت صحيفة إماراتية، من حقنا أن نعتز بوطننا الحاضن للقيم الإنسانية والبشرية في كل مكان، ولم يحدث أن كانت هناك مشاريع وإنجازات جبارة قامت بها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة إلا والقيم حاضرة وموجودة فيها مجسدة لأصالة الوطن وشعبه العظيم.



وتابعت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء اليوم في الوقت الذي نشهد بعضاً من أروع اللحظات التي يعيشها البشر ونحن نحتفل بإطلاق أول مسبار إماراتي وعربي وإسلامي إلى المريخ، حيث أتيح لنا أن نعيش لحظات فارقة ونواكبها ثانية بثانية، ومن الصعب التعبير عنها بالكلمات أو السرد المجرد، فهي مزيج من الترقب والأمل والفخر والاعتزاز وحتى القلق النابع من طبيعة النفس البشرية عندما نترقب أمراً عظيماً بحجم إطلاق أول مسبار عربي إلى "الكوكب الأحمر"، في استنهاض حقيقي للأمة واستعادة لتاريخها المجيد ولتأكيد التوجه القوي نحو المستقبل بما يثري المسيرة البشرية نحو المستقبل وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالقول: "إن انطلاق "مسبار الأمل" في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ حاملاً شعار دولتنا "لا شيء مستحيل" يشكل إنجازاً وطنياً وعربياً ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرةِ بناء المعرفةِ العالميةِ في مجال الفضاء".

وأضافت دعم الإمارات للمستقبل يمكن الاستدلال عليه من خلال أن كل المعلومات التي سيتم إرسالها من "مسبار الأمل" ستكون متاحة لجميع دول العالم للنهل والاستفادة منها، وهذا ما تجسد من خلاله الدولة في مناسبة جديدة أن تجربتها الحضارية الملهمة والمتقدمة متاحة لجميع الأمم والشعوب التي لا تستكين للظروف والتحديات وتريد أن تنعم بالتقدم".

وقالت في يحق للأمة أن تفخر بأبناء الإمارات الذين لم يدَعوا يوماً أمتهم دون أن يعملوا لأجلها في كل ميدان ومحفل وقضية محقة، لم تقدم الدولة سبقاً علمياً فقط.. بل كالعادة كان التميز والإبداع..

تابعنا بداية العصر الجديد .. حلم الأمة بفتح علمي غير مسبوق .. عد تنازلي باللغة العربية للمرة الأولى .. شباب بعمر الورد يقهرون المستحيل وهم الكبار بنبوغهم .. كوكبة من أبناء الوطن نرى بثقتهم وقدراتهم المستقبل .. دولة فتية تلهب مخيلة العالم وتدون بإنجازاتها صفحات من تاريخ كان حلماً.

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ولفتت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قال: " نعلن بحمد الله نجاح إطلاق مسبار الأمل .. نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات في الخوانيج .. نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم..

نجاح إطلاق الألواح الشمسية .. نجاح نظام الدفع للمسبار .. بدأنا رحلة ال493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا".

وقالت نعم سنصل المريخ وسننجح وسنخبر العالم عن شجاعة الوطن ووفائه للقائد المؤسس، كنا نرى حدثاً لم يسبق لأمتنا أن شهدته وانطلقنا لنستعيد ريادتنا وبصرخة وطنية نعيد الكثير من الأمل والعزيمة للأمة.

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، عبر عن فرحتنا وما عشناه من حدث عظيم يتحقق بالقول: "بفرحة تغمر قلوبنا وعزة تملأ صدورنا تابعنا بكل فخر واعتزاز لحظة انطلاق "مسبار الأمل" بنجاح إلى المريخ.. اليوم تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها وطموحاتها في الفضاء على أيدي شبابها المبدعين.. نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية".

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إن التاريخ الذي بدأ من مرحلة فاصلة أكد أن العصر القادم دشنته دولة الإمارات بعزيمة وعقول وسواعد أبنائها.. إلى مرحلة جديدة تعيد للأمة حقها بأن تكون في مصاف الدول الأكثر تقدماً.. هنا على هذه الأرض الطاهرة بذر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" غرسه المبارك الذي يثمر إنجازات تكتبها العروبة بشرف الحنين لمجد أعادته إمارات العزة وسيدة المجد